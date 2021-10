Stiri pe aceeasi tema

- Alocațiile pentru copii vor crește cu 20% iar pensiile cu 6% din ianuarie 2022, a anunțat ministrul interimar al Finanțelor, Dan Vilceanu. Totodata, datoria publica nu va depași 50% din PIB pana la...

- „Exista un calendar din punct de vedere al alocațiilor și ne vom ține de el. Nu aș vrea sa intru in calcule suplimentare.Cred ca alocația de la 1 ianuarie 2022 va fi in jur de 486 de lei pentru copiii sub 2 ani și cu grad de handicap și de 234 sau 243 de lei de pentru copiii mai mari de 2 ani”, a spus…

- In urma discutiilor din cadrul Consiliului Tripartit, Guvernul va majora salariul minim brut pe economie cu aproape 11-, ceea ce inseamna o crestere neta de 10 procente. Salariul minim net este de 1.386 lei, ceea ce ar inseamna o crestere de 138 de lei pe luna. Majorarea se va aplica de la inceputul…

- Ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, spune ca se poarta discutii pentru eliminarea scutirii de la plata impozitului pe venit si a contributiilor din anumite domenii precum IT, constructii si cercetare. ...

- Persoanele care desfașoara activitați liberale și independente sunt obligate sa se inregistreze in Spațiul Privat Virtual (SPV) de la 1 martie 2022. Inrolarea in Spațiul Privat Virtual al Fiscului va deveni obligatorie de la 1 martie, anul viitor, pentru persoanele juridice și persoanele fizice care…

- Ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, considera ca neimpozitarea salariului minim, o masura solicitata insistent de USR PLUS, chiar si pentru anumite categorii de contribuabili, este o masura greu de aplicat in acest moment, in care trebuie urmarit deficitul bugetar. Pe de alta parte, ministrul…

- Inrolarea obligatorie in Spatiul Privat Virtual (SPV) se aplica incepand cu data de 1 martie 2022, a declarat noul ministru de Finante, Dan Vilceanu. Ministerul de Finante va aduce modificari Codului de procedura fiscala, dupa ce a publicat in dezbatere un proiect de Ordonanta pentru modificarea si…

- Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, se declara bucuros ca PSD este o ”pepiniera” buna pentru celelalte partide, dupa ce Dan Vilceanu a fost desemnat Ministrul Finanțelor.