„M-au lucrat mogulii.” Atât a putut Coldea 1. Un Coldplay, ceva? Așa, de sfarșit de saptamana. Manelele și rockereala sunt niște genuri muzicoase pe care le evit, dar maneliștii lubrici n-au bagat lumea la pușcarie și n-au atacat capitalismul, adica afacerile, așa cum au facut duioșii care poarta bocanci cu ținte pe canicula. 2. Au trecut aproape 35 de ani de la […] The post „M-au lucrat mogulii.” Atat a putut Coldea first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Catalin Hideg, cel care i-a denuntat pe fostii generali SRI, a declarat, la iesirea de la DNA. ca foarte mulți oaameni au apelat la serviciile gruparii Coldea. Am știut cine sunt pentru ca ei sunt de notorietate in Romania. Foarte mulți oameni au apelat la servicii lor, dupa cum o sa…

- Autoritatea Naționala de Integritate a finalizat controlul averii și intereselor personale in privința unui vicepretor in perioada 20 martie 2016-18 mai 2023, subiect al declararii averii și intereselor personale.

- O scena construita de o primarie din județ cu bani de la bugetul local s-a dovedit a fi mai scumpa decat un centru medical, care are o suprafața de 1.000 mp. Cum a putut fi posibil așa ceva?Ei bine, s-a putut. Conform cifrelor oficiale de pe SICAP, Primaria Marginea a cheltuit 684.250 de euro, cu ...

- Echipa de muncitori de la RADP Cluj, regie subordonata Primariei Cluj-Napoca, au amplasat o prelata peste strada surpata de pe strada Uliului.Drumul a cedat in 26 aprilie, pe o distanța de 20 de metri, dupa ce au reclamații cu fisurile din asfalt de multi timp. Inițial, cei de la RADP Cluj s-au dus…

- Dinamo a jucat cu peste 6000 de suporteri meciul incheiat la egalitate cu Voluntari, scor 1-1, in urma caruia „cainii” au ramas pe loc direct retrogradabil, cu doua etape inainte de finalul sezonului. Chiar și in acest context, Peluza Sud Dinamo nu a participat in mod organizat la aceasta partida, iar…

- Este scandal la un liceu renumit din Capitala, dupa ce un profesor de matematica le-a dat elevilor de clasa a noua un test, pe care nici macar el nu l-a putut rezolva. Unul dintre exerciții era greșit, iar punctajul maxim ajungea la nota 10.50. Revoltați, parinții au depus plangeri la școala, inspectorat…

- Astazi, 9 aprilie, este o zi grea pentru Vlad Pascu, tanarul care a omorat 2 oameni anul trecut in stațiunea 2 Mai, precum și pentru parinții acestuia. Pe de alta parte, a aparut și inregistrarea cu Vlad Pascu de care nimeni nu stia, din care s-a aflat ce a putut spune despre victimele de la […] The…

- Femeia a falsificat un numar impresionant de 17 sarcini și a reușit sa pacaleasca autoritațile pentru o perioada de 24 de ani. Iata ce pedeaspa a primit dupa ce a fost prinsa de polițiști.