REPER a anuntat, joi, ca a convocat Consiliul National al partidului pentru a stabili directiile politice pentru perioada urmatoare, prilej cu care au fost revalidati in functiile de copresedinte Ramona Strugariu si Dragos Pislaru. La Consiliul National REPER s-a subliniat nevoia de coagulare a fortele pro-europene si democratice de opozitie in jurul unui platforme comune, […] The post REPER vrea alianța cu USR și cu alte partide pro-europene appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .