- ” Maine avem Consiliul National Tripartit. (…) Maine o sa avem si raspunsul. As vrea sa rezerv un pic elementele de negociere pentru sedinta de maine, dar cu siguranta salariul minim va fi 3.000 de lei. (…) Eu va spun ca va fi 3.000 de lei, cu 200 de lei scutiti de taxe, vorbim de ceea ce este peste…

- ” Pe 9 decembrie eu zic ca va fi facuta adresa de inaintare (a proiectului legii bugetului de stat – n.r.) de catre Guvern”, a afirmat Adrian Caciu, intr-un interviu difuzat miercuri seara de Digi 24. Ministrul a vorbit despre ”o schimbare si de paradigma, si de abordare” in ceea ce priveste bugetul…

- Ministrul PSD al Finantelor, Adrian Caciu, a declarat miercuri, 23 noiembrie, la Digi 24, ca salariul minim brut va fi in mod cert majorat la 3.000 de lei, cu o zi inainte de ultima reuniune a Consiliului National Tripartit, in care se va discuta propunerea privind majorarea salariului minim pe economie.…

- Blocul National Sindical a propus, miercuri, in discutiile avute la Guvern in cadrul Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, cresterea salariului minim brut la 3.000 de lei, dublat de revizuirea impozitului pe veniturile salariale, prin ajustarea deducerilor personale pentru toate veniturile…

- Cu cat va crește, pana la urma, salariul minim brut? E o intrebare la care angajații romani așteapta un raspuns clar de la decidenți. Se anunța discuții importante, miercuri, 16 noiembrie, la sediul Guvernului, pe tema salariului minim. Incepand cu ora 12.30 urmeaza sa inceapa la Palatul Victoria reuniunea…

- Impozitarea proprietaților imobiliare ar putea crește din 2023. Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a anunțat, miercuri, dupa ședința de Guvern, ca va fi actualizata grila de raportare a stabilirii impozitului pe proprietate, pe care o au la dispoziție autoritațile locale. Schimbarea a fost propusa…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a declarat miercuri, la Guvern, ca pensiile vor crește cu siguranța de la 1 ianuarie 2023 prin actualizarea lor cu rata inflației, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a anuntat, miercuri, dupa sedinta Executivului, ca pensiile vor creste de la 1 ianuarie 2023 cu siguranta, insa cu cat vor creste, acest raspuns va veni in urma modului in care economia functioneaza in acest an.”Cu siguranta pensiile vor creste de la 1 ianuarie 2023”,…