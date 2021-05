Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, subliniaza, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca ordonatorii de credite trebuie sa mentina o atitudine prudenta in ceea ce priveste volumul cheltuielilor bugetare chiar daca executia din primele patru luni ale anului 2021 continua trendul pozitiv inregistrat…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele patru luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 20,70 miliarde lei (1,81% din PIB) in scadere, fata de deficitul de 26,82 miliarde lei (2,54% din PIB), inregistrat la aceeasi perioada a anului 2020. Sume in valoare de 8,08 miliarde lei (0,71%…

- “Executia bugetului general consolidat in primele trei luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 14,63 miliarde lei (1,28% din PIB) in scadere, fata de deficitul de 18,06 miliarde lei (1,71% din PIB), inregistrat la aceeasi perioada a anului 2020. Sume in valoare de 6,06 miliarde lei (0,53%…

- Comparativ, in primele doua luni ale anului trecut, executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un deficit de 8,3 miliarde lei (0,73% din PIB). “Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 12,76 miliarde lei (1,14% din PIB). Sume…