Ministrul Finanţelor Adrian Câciu: Am adoptat rectificarea bugetară. Toţi banii de pensii şi salarii sunt asiguraţi „Astazi avem cateva vesti bune. Rectificarea bugetara, atat pe bugetul asigurarilor sociale de stat, mult asteptata de altfel pentru seniorii nostrii, pentru pensionari a fost adoptata si rectificarea aferenta bugetului de stat la fel a fost adoptata. In contextul in care am mentinut tinta de deficit la tinta asumata in programul de convergenta al Romaniei, in procedura de deficit excesiv de 7.13%, in contextul in care am asigurat resursele necesare pana la finalul anului, pana la 31 decembrie. In contextul in care am reusit sa gasim o solutie pentru deblocarea situatie critice de la CEC Bank,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

