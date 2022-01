Ministrul a precizat ca a avut o discutie cu ministrii din Cabinet si cu premierul Ciuca, despre problema facturilor la energie. El a precizat ca, la nivelul lunii decembrie, 80% din consumatorii casnici au beneficiat de compensare si plafonare si in jur de 60% la gaze naturale. Virgil Popescu a precizat ca sunt furnizori care au transmis facturi neplafonate si necompensate, si de ieri, toti marii furnizori au inceput sa trimita facturile normal. ”Probabil ca acest lucru s-a facut in urma sesizarii mele catre ANPC si a controlului care este inca in desfasurare. Din datele pe care le am pana…