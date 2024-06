Stiri pe aceeasi tema

- ASTAZI | Solstițiul de vara 2024 – Incepe vara astronomica, iar durata zilei va incepe sa scada ASTAZI | Solstițiul de vara 2024 – Incepe vara astronomica, iar durata zilei va incepe sa scada Solstițiul de vara are loc astazi, pe 20 iunie 2024, mai devreme decat de obicei. Incepe vara astronomica, cand…

- Aurora boreala ar putea fi observata si in noaptea aceasta. Unde ar putea sa apara Aurora boreala a fost vizibila din Romania, in noaptea de vineri spre sambata, la o intensitate care nu a mai fost documentata de sute de ani, precizeaza dr. Adrian Sonka, astronom in cadrul Observatorului Astronomic…

- Un accident feroviar, in care a fost implicat trenul Dorohoi - Iasi si un autoturism, a avut loc duminica seara in apropierea haltei Zlatunoaia, doua tinere aflate in masina fiind transportate la spital, potrivit Agerpres. ISU Botosani a informat ca in cursul acestei seri, pompierii militari au fost…

- Circa 5.000 de bucuresteni, multi dintre ei insotiti de copii, au participat astazi in Capitala la “Marsul pentru viata”, cel mai mare eveniment in sprijinul familiei si al natalitatii organizat la nivel national inca din anul 2008 de asociatia ProVita. Evenimentul derulat la Bucuresti a avut loc simultan…

- OFICIAL: Plafonare tarife RCA prelungita cu trei luni, pana in 30 iunie Guvernul prelungeste cu inca trei luni, pana la 30 iunie, plafonarea tarifelor politelor RCA, a anunțat joi premierul Marcel Ciolacu a anuntat. „Prelungim cu inca trei luni plafonarea tarifelor RCA, pana la 30 iunie. Vrem sa combatem…

- Cele mai mici venituri le incaseaza insa pensionarii din județul Botoșani, unde pensia medie este sub 2.000 lei The post EXPLORAREA INEGALITAȚILOR PENSIONARE Județul din Romania cu cele mai mici pensii first appeared on Informatia Zilei .

- Aryan, baiețelul de doi ani din Botoșani care a supraviețuit miraculos 25 de ore in padure, a fost externat din spital. Medicii spun ca micuțul este sanatos tun și copilul s-a intors astazi in brațele parinților. Mama și tatal lui Aryan sunt recunoscutori ca micuțul lor a rezistat pana la venirea salvatorilor…