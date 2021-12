Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta, dupa intalnirea de lucru de la Palatul Victoria, ca primarul general Nicusor Dan si primarul municipiului Constanta au prezentat problemele cu care se confrunta sistemele de productie si distributie a energiei in sistem centralizat. ”Ca solutie imediata,…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) reia licitația privind angajarea unui consultant pentru suma de 1,5 milioane de euro. Firma de consultanța va trebui sa se ocupe de toate procedurile privind inființarea companiilor mixte care vor construi grupurile pe gaze naturale și parcurile fotovoltaice. Complexul…

- Legea care stabilește scheme de compensare pentru consumul de gaze și energie electrica a fost votata, miercuri, in Camera Deputaților, cu o larga majoritate, respective 285 de voturi din 287 parlamentari prezenți. Anterior, proiectul a fost amendat de Senat, care a majorat sumele platite de la bugetul…

- Compensarea și plafonarea prețurilor la energie vor fi funcționale de la 1 noiembrie, astfel incat romanii nu vor plati mai mult pentru energie, comparativ cu luna decembrie, anul trecut, a declarat, marți, in Parlament, ministrul Energiei Virgil Popescu. Comisiile de specialitate din Camera Deputaților…

- Managerul Complexului Energetic Oltenia, Daniel Burlan, face demersuri pentru a excepta compania din legea care propune plafonarea prețului la energie la 450 de lei. In acest sens, Daniel Burlan poarta discuții in aceste zile la Ministerul Energiei și la Parlament. Un proiect de lege propune plafonarea…

- Consumatorii casnici vor plati cel mult 71 de bani pe KWh, exact cat plateau anul trecut, dupa ce au fost adoptate masuri de compensare si plafonare ale pretului la energie si gaze naturale, a anuntat luni ministrul interimar al Energiei, Virgil Popescu. “Vesti bune pentru milioane romani! Consumatorii…

- Premierul demis Florin Cițu anunța introducerea certificatului verde in magazinele neesențiale: „Știu ca este un subiect nepopular, imi asum acest risc politic”. Biroul Executiv al PNL a decis, vineri, susținerea in Parlament a demersurilor pentru introducerea certificatului verde in afara magazinelor…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, este asteptat luni la 'Ora Guvernului' în plenul Camerei Deputatilor, anunța Agerpres. Decizia a fost luata, saptamâna trecuta, de Biroul permanent al Camerei, la solicitarea ministrului, care a cerut o reprogramare în data de 27 septembrie,…