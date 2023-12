Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunta ca investitia in centrala de cogenerare CET Titan este prima majora din ultimii 15 ani. ”Acum venim cu un proiect modern, la cele mai noi standarde, care va furniza caldura si apa calda pentru cartierele Titan si Pantelimon, dar si energie electrica. Asta…

- Unitatea 1 a Centralei de la Cernavoda s-a deconectat automat sambata seara, din cauza condițiilor meteo, iar turbinele eoliene au inceput sa se opreasca, insa, cu sprijinul celor de la Hidroelectrica, se lucreaza pentru asigurarea echilibrului sistemului energetic național

- Conducerea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti ( ASSMB ) si managerii celor 19 unitati administrate prin aceasta cer Executivului, premierului Marcel Ciolacu, ministrilor Sanatatii si Finantelor, Alexandru Rafila si Marcel Bolos, modificarea OUG nr. 90/2023 privind reducerea…

- ”Demaram procedura de achizitie pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate aferent Drumului Radial 3 – Giulesti Expres (DR 3), care va face legatura intre Municipiul Bucuresti si localitatile Chitila, Dragomiresti – Vale si Sabareni. Caietul de sarcini si documentatia aferenta procedurii au fost lansate…

- Actualul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, are un prieten foarte bun de foarte mulți ani și cei doi sunt nedesparțiți și zilnic sunt vazuți impreuna in diverse locuri din Capitala și chiar in deplasarile externe. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, este nedesparțit de catre actualul director…

- Primarul Ioan Voaideș impreuna cu echipa din Primaria Damuc continua implementarea proiectelor și pregatește o serie noua pentru dezvoltare și condiții mai bune pentru toți locuitorii. “Facem tot ceea ce ne sta in putere, accesam fonduri europene acolo unde se poate, așteptam deschiderea altor linii…

- Blocaj intre companiile care trebuie sa asigure la iarna apa calda și caldura in apartamentele din București racordate la rețeaua publica. ELCEN, aflata in subordinea Ministerului Energiei, are termen pana la 1 octombrie sa cumpere gazul necesar celor 4 CET-uri in sezonul rece.