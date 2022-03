Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit cu reprezentanții companiilor Romelectro, Hidroconstruct, Hidroelectrica, CE Oltenia și CE Hunedoara, pentru a identifica soluțiile de dezvoltare a capacitații naționale de producere a energiei electrice.

- Intalnire de lucru a premierului Nicolae Ionel Ciuca cu reprezentanti ai companiilor de producere a energiei Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca s a intalnit cu reprezentantii companiilor Romelectro, Hidroconstruct, Hidroelectrica, CE Oltenia si CE Hunedoara, pentru a identifica solutiile de dezvoltare…

- ”Am depus noi proiecte de investitii cu finantare din Fondul pentru Modernizare. Este vorba de 8 proiecte de productie energie din resurse regenerabile (Panouri Fotovoltaice – Rovinari, Pinoasa, Isalnita, Turceni, Rovinari, Bohorelu, Tismana 1 si Tismana 2), iar capacitatea de productie va fi de 735…

- Ministerul Energiei va veni in Guvern, in viitorul apropiat, cu o Ordonanta de Urgenta pentru a debloca investitia de la centrala Iernut, a anuntat, miercuri, pe Facebook, ministrul de resort, Virgil Popescu. “Voi veni in viitorul apropiat, in Guvern, cu un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru a debloca…

- Camera Deputatilor a respins, in plenul de miercuri, motiunea simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, informeaza News.ro . Au fost 98 voturi „pentru”, 190 „impotriva”, doua abtineri, iar sase deputati nu au votat. Pentru motiune a votat deputatul PSD Dumitru Coarna. Motiunea simpla a…

- “Demontez un fake – news, alimentat de rauvoitori! Le-am explicat si colegilor mei, parlamentari PSD si PNL de Hunedoara, ca Termocentrala de la Mintia NU SE VA VINDE LA FIER VECHI! Am solicitat administratorului judiciar ca in procedura de vanzare si selectie a unui investitor sa solicite ca acesta…

- ”Infiintarea a mai multor parcuri naturale urbane, achizitia de microbuze electrice si amenajarea pistelor pentru biciclete au fost subiectele cele mai importante abordate azi in cadrul intalnirii in format online cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania. Impreuna cu presedintele AFM Fulop…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a cerut ca Romania sa prioritizeze in acest proces generarea de capacitati proprii de productie a componentelor necesare proiectelor pentru producerea energiei din surse regenerabile. Aceasta abordare va genera atat beneficii economice, prin dezvoltarea sustenabila, pe…