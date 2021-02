Stiri pe aceeasi tema

- Modificarea Legii offshore va fi facuta in cursul acestui an, insa exploatarea gazului din Marea Neagra nu poate sa inceapa mai devreme de 2024-2025, anunta ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Exploatarea gazului din Marea Neagra nu poate sa inceapa mai devreme de 2024-2025, daca se va lua decizia…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca isi doreste ca in cursul acestui an sa fie adoptata modificarea legii privind exploatarea de resurse energetice offshore, insa precizeaza ca actul normativ ar trebui dezbatut in Parlament.

- "Exploatarea gazului din Marea Neagra nu poate sa inceapa mai devreme de 2024-2025, daca se va lua decizia de investitii in cursul acestui an. Ceea ce doresc operatorii din Marea Neaga - si noi ne-am pus in programul de guvernare, atat al Partidului National Liberal, cat si al Aliantei PNL - USR PLUS…

- Guvernul va modifica legea energiei electrice si a gazelor naturale, dupa 15 ianuarie, pentru a stabili clar ce trebuie sa faca furnizorii de energie cu cei 6 milioane de clienți casnici care pe 31 decembrie erau inca pe piața reglementata. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat: ”Nu pun…

- Romgaz, cel mai mare producator de gaze naturale din Romania, poate prelua participația Exxon Mobil din proiectul offshore din Marea Neagra, a aratat Ministrul Economiei, Virgil Popescu, Recent, secretarul de stat Niculae Gavrileț, a declarat ca se va debloca situația exploatarii de gaze din Marea Neagra…