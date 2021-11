Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca normele de aplicare a legislatiei care prevede acordarea de sprijin pentru achitarea facturilor la energia electrica si gaze vor fi publicate in urmatoarele zile.

- Romanii care consuma energie pana in 300 kW si gaze pana in 200 m cubi lunar vor plati facturi comparabile cu cele din 2020. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca toti consumatorii casnici care au consum intre 30 si 300 kW vor primi o compensatie de 0,291 lei/kW, reprezentand tariful de transport,…

- “Deci un roman care consuma 100 de kW, indiferent cat are pretul, daca pretul va creste peste un leu, sa zicem peste o luna, peste doua luni ca vorbim de o iarna intreaga, sa zicem ca are 90 de bani in momentul de fata, tariful lui de acasa, factura va fi de 90 de lei, compensarea este de 29,1 lei –…

