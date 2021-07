Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, se declara convins ca un eventual val patru al pandemiei de COVID-19 nu va fi atat de agresiv incat sa impiedice derularea normala a procesului de invatamant. El spune ca prezenta fizica la cursuri este necesara pentru a stopa pierderile nu numai in plan educational, ci si in plan social, comportamental pentru elevi, studenti si cadre didactice. Ministrul s-a declarat “optimist” in privinta unui val patru al pandemiei de COVID-19 in tara noastra. “Permiteti-mi sa fiu optimist, am dreptul sa fiu optimist si, chiar daca va fi un val patru, sunt convins ca nu…