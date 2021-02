Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a precizat ca sunt luate in calcul cinci situații in care va fi posibil scenariul hibrid. 1. Elevii au contraindicații medicale pentru prezența fizica, au vulnerabilitați și prezinta certificat medical.2. Elevii au aparținatori in familie care au vulnerabilitați…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, evita sa se pronunțe asupra posibilitații deschiderii școlilor in 8 februarie, cand incepe semestrul al doilea al anului școlar, in condițiile in care decizia urmeaza sa fie luata maine. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spunea ieri ca decizia depinde de Ministerul…

- "Scolile din Romania, cele aproape 17.000 de scoli cu personalitate juridica si structuri arondate functioneaza in 26.471 de cladiri in total. Dintre acestea, 15% au autorizatie la incendiu, aproape 20% sunt in curs de obtinere a acestei autorizatii, aproape 50% nu necesita, conform legii autorizatie.…

- Saptamana viitoare urmeaza sa fie luata o decizie referitoare la redeschiderea școlilor din data de 8 februarie. Intre timp ministrul Educației anunța ca pana in acest moment aproximativ 6.000 de cadre didactice au primit prima doza de vaccin anti-Covid. In total s-au inscris la vaccinare 80.000 de…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca prioritara este redeschiderea școlilor, insa in acest context, ”dreptul la sanatate, condițiile sanitare, evoluția epidemiologica vor avea intaietate, din pacate, fața de educație”. Adrian Nastase il 'desființeaza' pe Klaus Iohannis dupa ce s-a…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca in ședința de Guvern va exista o ordonanța prin care invațamantul online va fi prelungit doar pana pe 8 februarie, nu pana la finalul anului școlar. Acesta spune ca intenția este sa redeschida școlile, astfel incat semestrul al doilea sa aiba loc in…

- Școlile nu se redeschid pe 11 ianuarie. Ministrul Educației spune ca data reinceperii cursurilor dupa vacanța de iarna, 11 ianuarie 2021, din calendarul anului școlar actual, este un termen “mult prea scurt” pentru a fi redeschise fizic școlile. Intr-o declarație pentru Știrile ProTV Sorin Cimpeanu…

- Școlile nu se vor redeschide pe 11 ianuarie, așa cum era prevazut in calendarul anului școlar, spune Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu.Acesta susține ca data de 11 ianuarie a fost stabilita acum cateva luni și ca nu poate fi respectata.”Pe 11 ianuarie mi se pare mult prea scurt. Pe 11 ianuarie e termenul…