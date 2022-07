Stiri pe aceeasi tema

Vlad Stancu a obtinut, duminica, medalia de argint in proba de 400 m liber din cadrul Campionatului European de natatie pentru juniori, la Otopeni, potrivit news.ro.

Guvernul Nicolae Ciuca a ajuns la concluzia ca blocarea angajarilor la stat va afecta „iremediabil" sistemul educațional, astfel ca se pregatește sa introduca o derogare de la lege pentru a permite angajari in posturi didactice, didactice auxiliare și nedidactice, precum și in funcții de conducere…

Incident inaintea venirii lui Iohannis la Forumul Educației Financiare, organizat la ASE. O femeie a cazut pe scari, iar ministrul Educației Sorin Cimpeanu a intervenit pentru a o ajuta sa se ridice.

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a premiat miercuri, la Palatul Parlamentului, cele 90 de unitati de invatamant preuniversitar castigatoare la a XVII-a editie a Competitiei Nationale "Scoala Europeana", potrivit Agerpres.

Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri proiectul de lege pentru ratificarea Acordului privind spatiul aerian comun intre Uniunea Europeana si statele sale membre si Ucraina, semnat la Kiev, la data de 12 octombrie 2021.

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca schimbarile implementate in educatie de anul scolar viitor sunt "masuri care clarifica si pregatesc" modificari de substanta in sistemul de educatie, el spunand ca in scoala romaneasca se alearga mult prea mult dupa note.

Guvernul thailandez va distribui gratuit un milion de plante de canabis in gospodariile din intreaga țara, in luna iunie, pentru a marca o noua regula care le permite oamenilor sa cultive canabis acasa, anunța mediafax.

Guvernul pregatește un proiect de OUG privind combaterea acțiunilor speculative ale magazinelor.