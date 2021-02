Stiri pe aceeasi tema

- "Calitatea actului educațional a scazut foarte mult, din motive structurale, predarea online, și din motive circumstanțiale, acces dificil la tehnologie. Ambele cauze au generat pierderi mari care trebuie recuperate in cea mai puternica masura cu putința. Vom monitoriza acest program de ore remediale.…

- Școlile din Romania se vor redeschide incepand de luni, cand va incepe semestrul al doilea, iar Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat miercuri decizia care include cele trei scenarii in baza carora vor fi deschise unitațile de invațamant, in funcție de rata de infectare din fiecare…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca elevii care fac școala online vor fi evaluați tot online, dar cei care au de dat examene naționale le vor susține la școala, cu prezența fizica. „Cei care fac online vor fi evalați la discipline tot online, dar in cazul in care susțin examene naționale vor…

- Elevii se intorc la școala pe 8 februarie cand incepe semestrul al doilea al anului școlar, in funcție de scenariul epidemiologic in care se afla fiecare localitate. In acest context, ministrul Eduacției a prezentat situațiile in care se suspenda cursurile fața in fața intr-o școala sau intr-o clasa.…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca decizia de deschidere sau inchidere a școlilor nu va fi luata și nu a fost luata de Ministerul Educației. Decizia se ia dand prioritate starii de sanatate, iar competențele sunt ale Ministerului Sanatații. Sorin Cimpeanu a detaliat duminica seara la Digi24…

- Dupa redeschiderea școlilor, unii elevi vor continua sa invețe online. Care sunt aceștia. Ministrul Educației a anunțat care sunt categoriile de elevi care vor putea continua cursurile online, chiar și cand se va reveni la prezența fizica in bancile școlilor, dupa relaxarea restricțiilor sanitare. Sorin…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , anunta ca Ministerul pregateste o OUG care prevede organizarea de ore, cu prezenta fizica a elevilor, pentru recuperarea materiei pierdute din cauza predarii online. Recuperarile se vor face intr-o perioada de 16 saptamani, cel putin cinci ore saptamanal. Acolo…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat marți, la Antena 3, ca trecerea la predarea exclusiv online i-a prins „neinstruiți” pe cei mai mulți profesori. „Nu au fost instruiți, cea mai mare parte a lor. Foarte putini au fost instruiti pentru predare online. Au dus totusi procesul de…