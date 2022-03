Stiri pe aceeasi tema

- Care sunt masurile eliminate odata cu incetarea starii de alerta in Romania: Precizarile ministrului Sanatații Care sunt masurile eliminate odata cu incetarea starii de alerta in Romania: Precizarile ministrului Sanatații Incepand de miercuri, starea de alerta, in Romania, va inceta, astfel masurile…

- “Romania a parcurs timp de mai bine de doi ani una dintre cele mai dificile perioade din istoria recenta. Chiar daca a fost o perioada plina de provocari, in cele din urma efortul nostru comun a dat roade. Mulțumesc romanilor pentru responsabilitatea de care au dat dovada, pentru ca au ințeles sa respecte…

- Telemunca este afectata de incetarea starii de alerta. Care sunt efectele noii decizii din partea autoritaților romani pentru angajații care lucreaza de acasa? Incetarea starii de alerta presupune și modificarea condițiilor in care s-a desfașurat pana acum munca pentru unii oameni. Iata mai multe detalii…

Masca va fi numai recomandata in școli, iar facultațile și școlile nu mai pot organiza cursuri online sau examene online, potrivit ministrului Educației, Sorin Cimpeanu. De asemenea, incetarea starii...

- Incetarea starii de alerta inseamna, in educație, “revenirea totala la starea de dinainte de Legea 55” și “intoarcerea stricta la prevederile Legii educației nr 1/2011”, adica “se anuleaza atat toate restricțiile, cat și toate facilitațile”, a declarat pentru Edupedu.ro ministrul Educației, Sorin…

- Oamenii se pot bucura de o viața normala. Starea de alerta va fi ridicata in țara noastra incepand de miercuri. Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a anunțat daca elevii vor mai fi sau nu nevoiți sa țina cont de regulile de protecție impotriva virusului COVID-19 la școala.

- Autoritațile nu mai pot impune masca in aer liber, iar angajatorii nu mai pot decide telemunca fara acordul salariatului in starea de alerta, dupa ce o Curtea Constituționala a declarat, marți, neconstituționala o ordonanța de urgența din 2020. Potrivit unor specialiști in drept consultați de G4Media.ro,…