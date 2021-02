Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a explicat ca dupa prima saptamana de școala cu prezența fizica in clase situația nu este una ingrijoratoare, dupa cum arata News.ro . „Prima discutie a fost in 15 ianuarie, cand a aparut discutia cu inceperea scolilor cu prezenta fizica”, a explicat Cimpeanu cand a fost intrebat de ce se deschid școlile dupa infectarea mai multor elevi. „Apoi a fost discutia din 2 februarie. La ambele discutii, expertii in epidemiologie, pentru ca ei sunt cei care ar trebui sa se pronunte, au considerat ca riscul este gestionabil. Desigur, riscul nu poate fi eliminat complet.…