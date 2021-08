Stiri pe aceeasi tema

- Numarul posturilor din sistemul de invatamant preuniversitar va fi marit cu 3.500, in contextul in care clasele vor trebui sa aiba mai putini elevi si noi gradinite isi vor incepe activitatea in aceasta toamna, a anuntat, joi, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, dupa sedinta Guvernului. ‘Toate aceste…

- „Proiectul de lege a vizat ratificarea Acordului de imprumut cu Banca Internationala de Reconstructie si Dezvoltare in valoare de 100 de milioane euro pentru constructia in cea mai mare parte, 90%, dar si reabilitare a unui numar de cel putin 55 de scoli in Romania. A fost un proiect de lege initiat…

- Pentru vaccinarea elevilor in invațamantul preuniversitar, “se discuta despre stimulente in interiorul guvernului”, a spus luni, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Potrivit acestuia, “pana nu va fi o decizie a guvernului nu ma voi pronunța cu privire la nicio ipoteza, pentru a nu crea confuzie in…

- Elevii care au contraindicatii certificate medical vor avea in continuare acces la invatamantul online dupa inceperea anului scolar 2021-2022, a declarat, miercuri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. „Acei elevi care au contraindicatii certificate medical vor trebui sa aiba in continuare acces la…

- De la debutul campaniei de vaccinare impotriva virusului SARS-Cov-2, s-au vaccinat 1131 de cadre didactice, reprezentand 41,86 % din cele 2700 persoane angajate in sistemul de invațamant preuniversitar din județul Covasna, arata datele centralizate vineri, 11 iunie, la nivelul Inspectoratului Școlar…

- Ministerul Educatiei va propune, luni, Comitetului pentru Dialog Social demararea concursurilor pentru ocuparea functiilor de directori in scoli dupa 13 septembrie si nu incepand din 27 iulie, cum prevede metodologia aflata in dezbatere publica, a anuntat, sambata, ministrul Sorin Cimpeanu. „Am discutat…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a precizat ca se intentioneaza angajarea de personal suplimentar la nivel national, la casele teritoriale de pensii, pe perioada determinata, pentru digitalizarea celor circa cinci milioane de dosare de pensii. „Efortul național de evaluare a dosarelor…