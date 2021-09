Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat ca, mergand prin tara, a gasit multe zone in care nu a avut semnal nici la internet, nici la telefon si nu crede ca elevii care au urmat acolo scoala online au avut alte conditii. De asemenea, el a precizat ca in unele locuri elevilor le-au fost luate tabletele…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat miercuri ca ordinul privind regulile in școli a fost finalizat, urmand sa fie semnat dupa ce va fi aprobat de CNSU. Dupa incidența de șase la mie toți elevii vor trece in online.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat marti ca la inceputul anului scolar va fi distribuit un formular catre parinti prin care acestia vor putea sa isi exprime acordul sau dezacordul privind imunizarea copiilor lor in unitatile de invatamant. "Dupa ce vom finaliza actiunea de informare...…

- Previziuni sumbre pentru elevi: Ministrul Educației anticipeaza ca in octombrie vor incepe cursurile online Previziuni sumbre pentru elevi: Ministrul Educației anticipeaza ca in octombrie vor incepe cursurile online In cazul in care tendinta actuala de crestere a numarului de infectari cu noul coronavirus…

- Ministrul Educatiei, Sorin Campeanu, a afirmat ca sunt analizate, atunci cand incidenta imbolnavirilor de COVID 19 este mai mare de 6 la mie, fie ipoteza invatamantului online, fie “hibrid”. Varianta invațamantului hibrid presupune ca vaccinatii sa participe la cursuri cu prezenta fizica, iar nevaccinati…

- Guvernul a adoptat miercuri ordonanța de urgența care prevede decontarea transportului elevilor intre ​localitatea de domiciliu și localitatea in care invața. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a precizat ca este alocata suma de 100 de milioane de lei, estimandu-se ca vor fi 130.000 de elevi beneficiari.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a explicat, marti seara, in ce va consta concursul pentru alegerea directorilor de scoli si a dezvaluit ca din comisia de examinare va face parte si un reprezentant specializat in resurse umane care provine de la diferite companii. „O treime vor verifica…