Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui (USR-PLUS), i-a raspuns dur ministrului de Finante, Dan Vilceanu (PNL) pe tema impozitarii salariului minim, relateaza ZF. ”Atunci cand este vorba sa lasam bani romanilo...

- Ministrul Finanțelor, Dan Vilceanu (PNL), a primit marți o replica dura din partea ministrului Economiei, Claudiu Nasui (USR), dupa ce a afirmat ca bugetul nu-și permite neimpozitarea salariului minim. Nasui spune ca pentru aceasta masura ministrul liberal nu gasește bani, dar are 50 de miliarde…

- Ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, considera ca neimpozitarea salariului minim, o masura solicitata insistent de USR PLUS, chiar si pentru anumite categorii de contribuabili, este o masura greu de aplicat in acest moment, in care trebuie urmarit deficitul bugetar. In replica, ministrul Economiei,…

- Ministrul de Finanțe, Dan Vilceanu, a admis, marti, ca nu știe care este salariul minim din Romania. Intrebat de presa daca stie cat este salariul minim in mana, net, in Romania, noul ministru de Finante a raspuns: „Da, este in jur de 1.600 de lei”. 1.386 de lei – a venit raspunsul reporterului. Dan…

- Premierul Florin Citu a declarat joi ca prima "sarcina" pe care i-a trasat-o noului ministru al Finantelor, Dan Vilceanu, este aceea de a mentine deficitul sub 7,16% pana la finalul anului, adaugand, de asemenea, ca nu va accepta cresteri de taxe in mandatul sau. "Am indeplinit procedura de predare-primire…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a constatat faptul ca toate documentele necesare pentru convocarea Biroului Politic Național al PNL sunt in conformitate cu Statutul PNL și prezideaza aceasta ședința. De asemenea, in cadrul ședinței s-a decis ca votul pentru propunerea de ministru de Finanțe,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat pentru „Adevarul” ca nu a convocat Biroul Politic National, precizare facuta dupa ce reprezentantii echipei Citu au anuntat ca maine va fi o sedinta a conducerii liberale pentru validarea numirii lui Dan Vilceanu la Finante.

- „Deocamdata premierul gireaza portofoliul de la finanțe, o perioada de timp pana vom formaliza o propunere. Nu știu daca iși dorește sa stea 40 de zile la Finanțe”, a declarat Ludovic Orban.Intrebat de jurnaliști daca propunerea pentru acest portofoliu trebuie sa vina de la partid sau de la premierul…