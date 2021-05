Stiri pe aceeasi tema

- Romania platește anual un milion de euro pentru paza ruinelor de la combinatul Krivoi Rog din Ucraina. Banii se duc in conturile a trei companii și anume Arcom SA, Arcif SA și Uzinexport SA, conform ministrului Economiei, Claudiu Nasui. Pana acum, aceste firme au primit peste 70 de milioane de lei.…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, susține ca in subordinea instituției pe care o conduce exista o mulțime de locuri facute special pentru sifonarea banului public. Nasui da ca exemplu combinatul Krivoi Rog, din Ucraina, dar unde statul roman are o participație, iar anual sunt sifonați peste un…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a anuntat joi ca ministerul pe care il conduce plateste datoriile statului catre firme carora li s-au promis bani in anii trecuti, iar cateva exemple sunt programul Start-up Nation sau Masura 2. “Pentru Start-up Nation datoriile dateaza din 2018. La inceputul…

- “Pentru Start-up Nation datoriile dateaza din 2018. La inceputul anului aveam 873 de milioane de lei de plata. Am reusit sa prindem in bugetul pe anul acesta 642 de milioane de lei pentru plata datoriilor. Si in doar o singura luna, de cand avem si buget pe anul 2021 si s-a infiintat oficial ministerul,…

- Anterior, CNN a prezentat intr-o ilustrație la un material tancuri ucrainene la o gara ucraineana drept „pregatirea Rusiei pentru razboi”. © Sputnik / Евгения НовоженинаZaharova: Occidentul nu vrea sa observe tragedia din Donbas "Ințelegem ca nu aveți timp sa verificați faptele, deoarece v-ați…

- "Astazi, m-am alaturat si eu initiativei ministrului Barna Tanczos (ministrul Mediului n.r), de a merge la birou folosind un mijloc de transport alternativ. Si sa stiti ca un pic de miscare chiar face bine. E si o ocazie oricand buna sa evaluezi personal de la firul ierbii rezultatele reale ale muncii…