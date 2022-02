Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, susține ca economia o sa creasca in urmatorii doi ani cu 4,5%, fiind insa marcata de instabilitați. Economistul remarca faptul ca recuperarea post Covid a fost una puternica. Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a facut aceste mențiuni intr-o prezentare la o intalnire…

- Pandemia a dus la o creștere a deficitului fiscal, nivelul acestuia fiind ridicat, chiar daca România nu este într-o situație foarte diferita în comparație cu alte state. Eforturile privind consolidarea fiscala sunt în desfașurare, iar acest lucru este esențial sa continue. Nivelul…

- Secretarul general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), Mathias Cormann, efectueaza, vineri, o vizita oficiala la Bucuresti. Secretarul general al OCDE va fi intampinat in cursul diminetii de premierul Nicolae Ciuca la Palatul Victoria, unde vor avea o intrevedere oficiala.…

- Ministrul de externe al Republicii Islamice Pakistan, Makhdoom Shah Mahmood Hussain Qureshi, efectueaza o vizita oficiala in Romania, urmand sa aiba luni intalniri cu premierul Nicolae Ciuca si cu ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, transmite Agerpres. Oficialul pakistanez va fi primit luni,…

- „Sa ne gandim astazi, cu tot respectul cuvenit, la toți cei care au pus umarul, cu mult curaj și asumare, mulți dintre ei cu prețul vieții, la inlaturarea dictaturii totalitare in Romania.Locul lor in istorie este printre eroi. Datorita lor traim astazi intr-o societate democratica la care romanii au…

- O aeronava Tarom a plecat in noaptea de duminica spre luni catre Africa de Sud pentru a-i aduce in țara pe cei 39 de cetațeni romani, cei mai mulți dintre ei membri ai echipei de rugby de la Baia Mare, ramași blocați in Africa de Sud dupa suspendarea curselor aeriene catre UE, din cauza apariție variantei…