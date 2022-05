Ministrul Economiei: Putem face rachete termobarice imediat, dar nu am primit nicio comandă Autoritațile romane anunțau ca fabrica de la Plopeni este pregatita sa fabrice muniție cu efect termobaric, dar la cateva saptamani distanța nu a aparut nicio comanda, a transmis ministrul Economiei, la Antena 3. Pana in prezent, nici macar o racheta nu a fost pusa pe linia de producție a uzinei. „Ea (bomba termobarica – n.r.) poate fi fabricata imediat. Avem capabilitatea necesara, avem echipamentele necesare, putem sa o fabricam, sa intram in producție imediat, dar avem nevoie de o comanda, bineințeles. Deocamdata nu am primit o astfel de comanda, dar saptamana aceasta am avut prima intalnire… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

