Impunerea oblgativitații de a purta maști ar putea genera probleme in Romania, din cauza stocurilor insuficiente. Autoritațile susțin ca nu va fi cazul. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, spune ca in Romania se vor produce in curand peste un milion de masti pe zi, in prezent fiind realizate 700.000 de masti zilnic si crede ca vor fi masti suficiente pentru cetateni dupa data de 15 mai cand purtarea acestora devine obligatorie in spatii publice inchise si in mijloacele de transport in comun. El a precizat ca pretul unei masti ar trebui sa fie de doi lei fara TVA, conform News.ro.

