- Prima etapa a preselectiei de proiecte pentru microelectronica IPCEI-MECT a fost finalizata, iar in urma evaluarii au fost admise intermediar 9 aplicatii pentru potentiali participanti directi si 37 de aplicatii pentru potentiali participanti indirecti, a anuntat, joi, Florin Spataru, ministrul Economiei.

