- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului Stefan Radu Oprea a facut, duminica o vizita in Alba-Iulia. El a precizat ca judetul Allba are un potentia turistic incontestabil, insa statisticile arata ca acest potential este prea putin fructificat. Parteneriatul intre autoritatile locale si…

- VIDEO: Nou obiectiv turistic in Cetatea Alba Carolina. Centrul Etnografic al județului Alba iși deschide porțile pentru vizitatori Centrul Etnografic al județului Alba a fost inaugurat vineri, 21 iulie, și se afla in spațiile expoziționale de langa Poarta a III-a a Cetații Alba Carolina. Cel mai nou…

- Doar sase plaje de pe litoralul romanesc au primit eticheta de calitate Blue Flag. Putin pentru cei 245 de km de litoral. Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea , a transmis duminica despre sezonul turistic ca litoralul este pregatit sa primeasca turisti si ca daca…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea, a transmis duminica despre sezonul turistic ca litoralul este pregatit sa primeasca turisti. Daca ne dorim ca litoralul romanesc sa fie o optiune pentru turistii romani si straini trebuie ca impreuna cu reprezentanti ai autoritatilor…

- Viziunea mea asupra economiei romanesti este una simpla, bazata pe patriotismul economic si toate programele in lucru vor fi continuate, dar vom gasi si alte modalitati pentru sustinerea si dezvoltarea antreprenoriatului si turismului, a declarat, vineri, noul ministru al Economiei, Stefan Radu Oprea,…

- „Nu exista risc de holera pe litoralul romanesc! In ciuda zvonurilor si informatiilor nefondate care s-au perpetuat in ultimele zile in randul turistilor si in mass-media, INSP – Institutul National de Sanatate Publica, care monitorizeaza atent calitatea apei in perioada estivala, a anuntat ca nu exista…

- Noul ministru al Economiei, Ștefan Radu Oprea, a facut cateva declarații dupa numirea sa in funcție. „Am ajuns la finalul primei zile de lucru, in calitate de ministru al economiei, antreprenoriatului și turismului. La primele ore ale dimineții m-am intalnit cu colegul meu, Florin Spataru, pentru o…