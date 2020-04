Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat duminica seara ca sunt discutii in Guvern si sunt luate in calcul mai multe scenarii legate de salariatii bugetari, iar la Ministerul Muncii se lucreaza, probabil, la o analiza pe acest subiect. "Avem discutii…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a anunțat ca. duminica a inceput producția primelor maști de protecție in Romania. In plina pandemie de coronavirus, ministrul Virgil Popescu a postat pe contul de Facebook un video cu mai multe maști produse in Romania, ce urmeaza…

- Ministrul Economiei: Duminica a inceput productia primelor masti in Romania. Pana in 15 aprilie, se va ajunge la 500.000 de bucati pe zi Testul de productie a primelor masti sanitare in Romania a demarat duminica, iar in scurt timp se vor produce 150.000 pe masti pe zi, a anuntat pe pagina sa de Facebook,…

- Ministrul Economiei: Duminica a inceput productia primelor masti in Romania. Pana in 15 aprilie, se va ajunge la 500.000 de bucati pe zi Testul de productie a primelor masti sanitare in Romania a demarat duminica, iar in scurt timp se vor produce 150.000 pe masti pe zi, a anuntat pe pagina sa de Facebook,…

- Romania va incepe in curand productia de materiale esentiale precum masti, combinezoane si biocide, a anuntat marti ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, care a adaugat ca ia in cacul inclusiv redeschiderea unor fabrici inchise care pot ajuta la productia de materiale…

- Ministrul demis al Economiei lanseaza acuzații la adresa PSD. OUG 114/2018 a bulversat complet economia si sectorul energetic, Romania devenind mportator net de energie electrica in 2019, a declarat luni, Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, la ZF Power Summit 2020,…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, participa luni la o dezbatere cu tema "Tranzitia energetica, de la discurs la actiune: ce energie vom consuma in urmatorii 10 ani?", alaturi de cei mai importanti jucatori locali din sectorul energiei. "In ultimii 15…

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, un minister trei intr-unul care a concentrat toate domeniile strategice ale țarii, are, in fruntea sa, cel mai bogat demnitar din Guvernul Orban. Cifrele din conturile sale, acținunile deținute la diverse firme, precum și sumele imprumutate persoanelor…