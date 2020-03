Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei: Duminica a inceput productia primelor masti in Romania. Pana in 15 aprilie, se va ajunge la 500.000 de bucati pe zi Testul de productie a primelor masti sanitare in Romania a demarat duminica, iar in scurt timp se vor produce 150.000 pe masti pe zi, a anuntat pe pagina sa de Facebook,…

- Compania Naționala Romarm a primit aprobare pentru productia de echipamente sanitare, de masti si combinezoane, astfel incat sa ramana in productia strategica a Romaniei, a declarat, luni seara, ministrul Economiei, Virgil Popescu. „Am avut o discutie cu directorul de la Romarm si i-am dat unda verde…

- Ministrul Economiei Virgil Popescu anunta ca Guvernul a pregatit masuri care sa vina in sprijinul celor afectati de criza coronavirusului si ca, desi autoritatile isi doresc ca firmele sa depuna declaratiile fiscale pe 25 martie, "acestea nu patesc nimic daca nu o vor face". Ministerul Finantelor…

- Romania va incepe in curand productia de materiale esentiale precum masti, combinezoane si biocide, a anuntat marti ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, care a adaugat ca ia in calcul inclusiv redeschiderea unor fabrici inchise care pot ajuta la productia de materiale…

- Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, este invitat la interviurile HotNews.ro LIVE, joi, de la ora 14.00. Efectele Pactului Ecologic European asupra economiei românești, soarta mineritului, viitorul energiei nucleare, exploatarea gazelor din Marea Neagra sunt câteva…

- Americanii de la ExxonMobil negociaza cu rusii de la Lukoil si cu polonezii de la PGNiG vanzarea participatiei de 50% din perimetrul petrolifer Neptun Deep din Marea Neagra, au declarat, luni, pentru AGERPRES, surse din sectorul energetic. "Exxon se afla in discutii cu cele doua companii.…