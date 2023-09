Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea gazdui un nou Centru de Mentenanța și Suport Logistic destinat aeronavelor F-16 „Fighting Falcon”, conform unui Memorandum de Ințelegere semnat, marți, la București, in prezența ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, Ștefan-Radu Oprea, intre compania norvegiana KONGSBERG…

- Inca o persoana internata intr-un spital din Capitala cu rani provocate de exploziile din Crevedia a murit. Vorbim despre un barbat nepalez care avea arsuri pe 95% din suprafata corpului.Pronosticul medicilor in cazul sau a fost unul rezervat pe toata perioada internarii. In plus, starea sa de sanatate…

- Potrivit anunțului facut de Ministerul Sanatații, in urma exploziilor din Crevedia, un pacient se afla inca internat la Spitalul Clinic de Urgența „Bagdasar Arseni” București, in stare critica, in timp ce alți 12 sunt tratați in clinici din strainatate.

- Ministrul Economiei, Stefan-Radu Oprea, a dispus Corpului de Control al Ministerului sa verifice la Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – ISCIR daca au existat instalatii autorizate de distributie GPL la locul exploziei din Crevedia. „Am…

- UDMR și-a schimbat purtatorul de cuvant. Csoma Botond, liderul grupului parlamentar al UDMR din Camera Deputatilor, ocupa aceasta funcție incepand de miercuri. „Kelemen Hunor, presedintele UDMR, i-a incredintat rolul de purtator de cuvant lui Csoma Botond, liderului grupului parlamentar al UDMR din…

- Ministerul Sanatații a lansat miercuri o licitație in valoare de aproximativ 40 de milioane de lei pentru dotarea a 131 de unitați și compartimente de primiri urgențe din țara. Vor fi și patru centre de telemedicina, cate unul in Targu Mureș, București, Iași și Timișoara. Proiectul beneficiaza de o…

- Procurorii DIICOT – Structura Centrala au efectuat, azi, 23 de percheziții in județul Ilfov și in București. Perchezițiile vizeaza infracțiunile de: constituire a unui grup infracțional organizat, inșelaciune in forma continuata cu consecințe deosebit de grave, tainuire. In cursul anului 2021, asociatul…

- ”Trenul reprezinta o optiune foarte buna atunci cand alegi ca destinatie litoralul romanesc. Un tren interregio din Gara de Nord, Bucuresti, ajunge la Constanta in mai putin de doua ore si jumatate. Astazi, pentru ca se efectueaza lucrari de intretinere la podul de la Cernavoda, durata drumului cu masina…