- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea, s-a aratat ingrijorat de problemele pe care compania Wizz Air le are in ultima perioada in Romania, multe zboruri avand intarzieri mari sau fiind anulate, in cadrul unei intalniri cu comisarul european pentru Justitie, Didier…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ștefan Radu Oprea, și-a exprimat increderea ca vom observa scaderi de prețuri la produsele de baza incepand cu luna august, fapt care reflecta existența unui dialog normal intre statul roman și actorii din piața, conform informațiilor transmise…

- Doar sase plaje de pe litoralul romanesc au primit eticheta de calitate Blue Flag. Putin pentru cei 245 de km de litoral. Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea , a transmis duminica despre sezonul turistic ca litoralul este pregatit sa primeasca turisti si ca daca…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea, a transmis duminica despre sezonul turistic ca litoralul este pregatit sa primeasca turisti. Daca ne dorim ca litoralul romanesc sa fie o optiune pentru turistii romani si straini trebuie ca impreuna cu reprezentanti ai autoritatilor…

- „Este o intrebare la care in mod firesc nu ar trebui sa raspund eu, avand calitatea de ministru al Economiei, Antreprenoriatului si Turismului. Ceea ce insa a fost anuntat de catre premier in sedinta de Guvern este ca sunt in discutii aceste doua variante, fie un acord voluntar, fie o ordonanta de urgenta.…

- Viziunea mea asupra economiei romanesti este una simpla, bazata pe patriotismul economic si toate programele in lucru vor fi continuate, dar vom gasi si alte modalitati pentru sustinerea si dezvoltarea antreprenoriatului si turismului, a declarat, vineri, noul ministru al Economiei, Stefan Radu Oprea,…

- „Am ajuns la finalul primei zile de lucru, in calitate de ministru al economiei, antreprenoriatului si turismului. La primele ore ale diminetii m-am intalnit cu colegul meu, Florin Spataru, pentru o trecere in revista a proiectelor gestionate pana acum, dar si pentru semnarea protocoalelor de predare…