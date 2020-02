Virgil Popescu a scris pe Facebook ca Gabriela Firea "face in ultima vreme declarații tipice pentru un primar care știe ca va pierde alegerile". Iata mesajul transmis de ministrul Economiei:

"Acuza de cateva zile sabotaje inchipuite, crezand ca bucureștenii nu vad realitatea orașului lor.

Infrastructura Termoenergetica cedeaza in fiecare zi NU pentru ca cineva vrea s-o SABOTEZE pe doamna primar, ci pentru ca tocmai doamna Firea se saboteaza pe ea insași prin faptul ca in cei aproape patru ani de mandat NU A FACUT NIMIC.

Bucureștenii platesc facturi pentru apa calda și…