- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, considera ca discutia legata de regionalizare este una pur teoretica, din care nu se va iesi cu niciun rezultat atata timp cat in Constitutie regiunile nu sunt definite ca fiind unitati administrativ-teritoriale. …

- Suma de 230 de milioane de euro este prevazuta in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru constructia a 140 de crese in Romania, a anuntat joi ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, potrivit agerpres.ro. In total, el a precizat ca este vorba…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, vizita de lucru in județul Alba: Va vizita șantierul de pe DJ 107I, Transalpina de Apuseni. Programul delegației oficiale Cseke Attila, Ministrul Dezvoltarii, Administrație și Lucrarilor Publice, va efectua vineri, 4 iunie, o vizita de lucru in judetul Alba. Acesta…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a anuntat reforma institutionala in ministerul pe care il conduce, urmand sa fie taiate zeci de posturi vacante, iar cele ramase sa fie fi transformate in posturi debutante pentru a incuraja angajarea tinerilor in institutie.…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a semnat 37 de contracte de finantare, in valoare totala de 196.519.286,17 lei, prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, coordonat de MDLPA. Dintre acestea, 16 proiecte vizeaza atat modernizarea unor…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei Cseke Attila a semnat, joi, 24 de noi contracte de finantare, in valoare totala de peste 205 milioane de lei, prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, coordonat de MDLPA, arata un comunicat de presa al institutiei, potrivit news.ro.…

- UAT Comuna Poiana Campina, in calitate de beneficiar, cu sediul in Comuna Poiana Campina Sat Poiana Campina, nr. 462, judetul Prahova, Romania, CP 107425, deruleaza proiectul “Modernizare si dotare scoala gimnaziala “Invatator Ion Mateescu” comuna Poiana Campina, judetul Prahova”, cod SMIS 124923, co-finantat…

- Cladirea care adaposteste corpul central al Colegiului "Carol I" si Opera Romana din Craiova va fi reabilitata si modernizata cu fonduri de la Ministerul Dezvoltarii. Valoarea contractului este de aproape 98 de milioane de lei, iar proiectul ar urma sa se desfasoare in 30 de luni. Ministrul…