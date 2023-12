Stiri pe aceeasi tema

- ”Consider ca este un buget echilibrat, un buget care permite ministerului Dezvoltarii de a continua toate programele nationale pe care le avem”, a spus ministrul Vestea. Adrian Vestea a prezentat proiectele pe care institutia le deruleaza, amintind Programul national de consolidare a cladirilor…

- INTERZIS LA DISTRACȚIE… Ministrul Dezvoltarii, Adrian Veștea, a declarat ca, pana in acest moment, 250 de primarii au solicitat derogari de la ordonanța prin care Executivul vrea sa țina sub control cheltuielile publice pe final de an. Intrebat daca au fost și primarii care au cerut derogari pentru…

- Ministrul Dezvoltarii a adaugat, in briefingul de presa sustinut la finalul sedintei de joi a Guvernului, ca Secretariatul General al Guvernului centralizeaza solicitarile de la toate unitatile administrativ-teritoriale privind necesarul de fonduri. Astfel, in sedinta Executivului de saptamana viitoare…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Adrian Vestea, a declarat, marti, ca primarii liberali care pleaca la PSD nu reprezinta o pierdere pentru PNL, mentionand ca aceia care au avut o astfel de optiune au mai avut un parcurs si in trecut au trecut de la PSD

- Susțin ideea unei administrații mai suple, mai eficiente, cu mai puține UAT-uri, prin reorganizarea administrativ-teritoriala a Romaniei. Consider ca reorganizarea administrativ-teritoriala și regionalizarea ar putea contribui la consolidarea capacitații administrative la nivel local și dezvoltarea…

- Raportul realizat de Expertforum analizeaza evoluția programelor de investiții finanțate din bugetul național și administrate de Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA), respectiv de catre Compania Naționala de Investiții (CNI). Acesta este o continuare a unor rapoarte publicate…

- Adrian Veștea, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, se afla azi intr- o vizita de lucru in județul Satu Mare pentru a discuta cu autoritațile publice locale despre proiectele implementate prin intermediul programelor coordonate de Ministerul Dezvoltarii. La inițiativa prefectului…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Adrian Vestea, a declarat luni, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Bistrita, ca spera ca la prima rectificare de buget sa se reuseasca acoperirea unei mari parti din sumele restante pe programele gestionate de ministerul sau,…