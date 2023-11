Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Veștea, a declarat la Jurnalul de Seara de la Digi24 ca, pana in acest moment, 250 de primarii au solicitat derogari de la ordonanța prin care Executivul vrea sa țina sub control cheltuielile publice pe final de an. Intrebat daca au fost și primarii care au cerut astfel…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a reacționat la nemulțumirile venite dinspre PNL, pe noua lege a pensiilor. Ea a precizat ca s-a ințeles greșit și a precizat ca a explicat in comisia de munca ca 55 de miliarde e impactul total pe aplicarea legii pensiilor.

- Șeful Grupului parlamentar al PSD de la Camera Deputaților, Ciprian Șerban, susține intr-o postare pe pagina personala de facebook ca Noua Lege a pensiilor va face ordine in sistemul public de pensii. El a confirmat ca pensiilor vor fi marite de doua ori anul viitor.”Tema pensiilor este atent urmarita…

- Ministerul Muncii a finalizat proiectul noii legi a pensiilor, document care urmeaza sa fie prezentat in cadrul unei ședinte a coaliției de guvernare. Legea, care este asumata prin PNRR, prevede creșterea varstei de pensionare la 65 de ani pentru femei și posibilitatea menținerii in activitate pana…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Adrian Vestea, a declarat marti, la Targu Jiu, ca in judetul Gorj, prin programele nationale de dezvoltare locala 1 si 2 au fost receptionate si sunt finalizate 200 de proiecte, valoarea acestora fiind de peste 1

- „Programele nationale de dezvolare locala 1 si 2 au fost in numar de 289 la nivelul judetului Gorj, valoarea contractata este 1.175.000.000 de lei. Din cele 289 de proiecte, 200 au fost receptionate si sunt finalizate. Valoarea care a fost implementata in cele 200 de proiecte a fost de 1.042.000.000…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti, la Craiova, ca saptamana aceasta ar urma sa fie purtate noi discutii la Bruxelles cu oficialii Comisiei Europene cu privire la noua Lege a pensiilor publice, el reiterand faptul ca si-ar dori ca aceasta lege sa fie pusa in aplicare inca de anul viitor. El a…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a declarat, vineri, la Digi24 , ca a primit mandat din partea guvernului sa trimita la Bruxelles documentul pentru renegocierea unor investiții și jaloane din PNRR. Printre masurile pe care guvernul vrea sa le renogocieze se numara și procentul de 9,4%…