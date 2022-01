Stiri pe aceeasi tema

- Minitrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a dezvaluit joi seara, la B1 TV, ce s-a discutat in ultimele zile la consultarile de la Cotroceni intre președintele Klaus Iohannis și premierul Nicolae Ciuca. Ministrul a precizat ca președintele este preocupat de anumite prioritați, printre care absorbția fondurilor…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca în mod cert România va avea un guvern, joi, însa precizeaza ca PSD va decide luni dimineata varianta pe care o va sustine, pentru Guvern, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis.„Eu nu stiu ce a spus domnul Ciuca, eu va spun…

- Inainte cu cateva ore de a incepe seria de consultari de la Cotroceni lideri marcanti ai PNL nu-l mai anuntau pe Florin Citu ca propunere PNL pentru functia de prim ministru declarand ca problema numarul unu care trebuie rezolvata este depasirea crizei politice si sanitare. Urmand o ierarhie deja stabilita,…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, dupa consultarile de la Cotroceni, ca intre PSD și PNL nu a existat pana in acest moment niciun dialog, insa nu a exclus ca vor exista discuții dupa ce Klaus Iohannis va desemna un nou premier. „Cred ca ați inceput cu un neadevar, faptul ca PSD…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca, probabil, seful statului Klaus Iohannis va chema partidele la consultari, insa a evitat sa spuna daca social-democratii vor face o propunere pentru functia de prim-ministru, dupa ce Cabinetul Ciolos nu a primit votul de investitura in Parlament.…

- In contextul in care social- democrații și reprezentanții AUR susțin ca ar trebui demarate proceduri de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, UDMR a anunțat public faptul ca nu sprijina un astfel de demers. „Eu nu sustin nicio suspendare. Au fost doua suspendari post-decembriste – la una am participat…

- Ieșit de la consultarile cu președintele Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu susține ca social- democrații nu vor susține un guvern minoritar și ca, in opinia sa, singura varianta ține de alegeri anticipate. „Am fost astazi la Cotroceni si i-am transmis presedintelui ca fara o majoritate transparenta in…

- Delegația PSD, condusa de liderul Marcel Ciolacu au ajuns la Cotroceni, la consultarile cu președintele Klaus Iohannis. Este a doua intalnire a zilei, dupa ce președintele s-a intalnit și cu delegația PNL.