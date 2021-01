Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a declarat, miercuri, ca propune modificarea statutul prefectului si subprefectului, in sensul transformarii din statut de inalt functionar public in functie de demnitate publica, sustinand ca, in acest fel, vor fi eliminate "tertipuri" prin care oameni din sfera…

- Pentru ziua de luni, 21 decembrie 2020, de la ora 16, se convoaca ședinta publica ordinara a Consiliului Local al Municipiului Gherla, in sala de spectacole a Casei de Cultura a Municipiului Gherla. Proiectul ordinii de zi 1.Referat și proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale…

- 15:10 Deputații au revenit in ședința. Opoziția continua protestul și blocarea tribunei, fluiera și scandeaza. Socialiștii voteaza proiectele din ordinea de zi. Pana acum au fost aprobate, in prima lectura, bugetul țarii, bugetul social, medical și politica fiscala.Vlad Batrincea: Vin cu un mesaj catre…

- Guvernul a adoptat, in prima lectura, proiectul de OUG pentru sprijinirea companiilor din domeniul HoReCa, afectate de pandemie. Ce ajutor de stat propune Executivul Guvernul a adoptat, in prima lectura, un proiect de ordonanta de urgenta ce prevede sprijinirea companiilor din domeniul HoReCa, afectate…

- Deputații din Parlamentul Republicii Moldova se intrunesc din nou in ședința plenara, pentru a continua examinarea subiectelor de pe ordinea de zi. In cadrul ședinței de ieri au fost aprobate mai multe proiecte de legi, unele in prima lectura, iar altele - in lectura finala. Printre acestea se numara…

- Deputații din Parlamentul Republicii Moldova se intrunesc, la aceasta ora, in ședința plenara. Pe ordinea de zi a ședințelor din 26-27 noiembrie figureaza 12 proiecte de baza, printre care și cel cu privire la modificarea Codului contravențional al RM, modificarea Codului Fiscal, proiectul de lege pentru…

- 11:15 Proiectele se voteaza, in coformitate cu decizia Curții Constituționale, dupa fiecare examinare. Deputații vin și pleaca din sala de ședința, iar numaratorii nu mai știu cate voturi sunt in fiecare sector. Zinaida Greceanii: Umblați brambura. Va impiedicați de nimic. Calmați-va. Amendamentul este…