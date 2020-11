Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii Ion Stefan de anuntat, sambata la o sedinta a Consiliului Judetean Vrancea, ca vor fi alocate circa 700 milioane euro, prin Programul National de Relansare si Rezilienta, pentru realizarea parcurilor industriale. „Prin Programul National de Relansare si Rezilienta vor…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a declarat sambata, la Focsani, ca aproximativ 700 de milioane de euro din fonduri europene vor fi alocate in cadrul Programul National de Relansare si Rezilienta, pentru realizarea unor parcuri industriale, care ar putea reprezenta…

- „Varianta ocolitoare Bacau, avem 31 kilometri, din care 17 kilometri in regim de autostrada. Au termen de finalizare ianuarie 2022. Am dat in trafic la inceputul lunii septembrie 7 kilometri din drumul national, legatura spre Onesti, iar cei 17 kilometri de autostrada au in acest moment un progres fizic…

- Comisia Europeana a aprobat luni proiectul major de infrastructura rutiera „Varianta de ocolire Bacau”, cu o valoare totala de 968,781 milioane de lei, a anuntat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, pe pagina sa de Facebook.

- La șapte luni de la inceputul pandemiei de COVID-19, marile centre de transfuzii din țara inregistreaza o medie modesta a colectarilor de plasma, un tratament ce poate salva viața celor infectați cu SARS-CoV-2 aflați in stare grava. Ce se intampla?La București și Brașov, media colectarii de plasma convalescenta…

- Premierul Ludovic Orban a declarat sambata, 19/09. a.c., intr-o conferința de presa susținuta la Bacau, proiectele pe care Guvernul le are in infrastructura rutiera și feroviara din județele Moldovei.Cu privire la soseaua de centura a municipiului Bacau, Ludovic Orban a subliniat ca va fi finalizata…

- Lucrurile intra in normal la Electric Romania 2020 by Vitesco Technologies. Daca in prima zi ne-a chinuit cu traficul infernal de pe DN 1, astazi cele șase ore petrecut la volanul celor opt mașini electrice au trecut aproape fara sa simțim. Azi, singura problema a fost dezlegarea unei probleme de logistica…

- Ministrul Costel Alexe a anuntat, ieri, ca a fost transmisa Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere „erata" pentru scurtarea termenului de actualizare a SF si de realizare a proiectului tehnic pentru segmentul Ungheni-Iasi-jonctiunea cu viitoarea autostrada A7 („Moldova") a autostrazii…