Eduard Novak, ministrul demis al Sportului, a facut un apel la vaccinare intr-un mesaj pe Facebook. Aflat in Ungaria, el spune ca a fost aproape sa-si piarda tatal din cauza Covid-19. “Sunt in Ungaria de cateva zile, aici oamenii traiesc liber, fara masti. Sun ingrozit de cazurile din Romania, ce multe sunt, cati oameni mor. Nu inteleg care este problema acasa. Inca vad in social media atata promovare la nevaccinare, ar trebui sa se gandeasca putin cata dauna fac..Sincer si parintii mei au fost contra vaccin, bunica mea a murit, pe tata l-am salvat in ultima secunda, si mama mea a trecut prin…