- CORONAVIRUS. Marcel Vela (56 de ani), ministrul de Interne al Romaniei, a susținut miercuri seara declarații despre subiectul momentului in spațiul public, in contextul in care președintele Klaus Iohannis i-a solicitat sa „repare” masurile dictate inițial pentru Paște. CONTEXT: Klaus Iohannis a criticat protocolul…

- Marcel Vela susține in scurt timp o declarație de presa, la o zi dupa ce a fost anunțat acordul dintre Ministerul Afacerilor Interne și Patriarhia Romana, privind masurile de Paște. Președintele Iohannis a criticat acest acord și a cerut sa se renunțe la el. „Stați acasa, altfel dupa sarbatori, vom…

- De la Guvern se asteapta si un raspuns privind solicitarea ferma a presedintelui Klaus Iohannis ca executivul sa revina asupra acordului incheiat de Ministerul de Interne cu Biserica Ortodoxa pentru sarbatorile de Paste. Aseara, ministrul de interne, Marcel Vela, anunta ca va fi permisa deplasarea cetatenilor,…

- Cristian Tudor Popescu susține ca solicitarea lui Klaus Iohannis, ca ministrul de Interne, Marcel Vela, și premierul Ludovic Orban sa revina asupra acordului incheiat cu BOR, creeaza neincredere și confuzie in randul ramanilor. Gazetarul susține ca Vela și Orban au luat acea decizie in interes electoral,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, sustine ca si presedintele Klaus Iohannis, si premierul Ludovic Orban au fost informati despre acordul dintre Ministerul de Interne si Biserica Ortodoxa Romana, decizia avand ca scop evitarea „aglomeratiei in seara de Inviere". „Intalnirile cu domnul presedinte sunt…

- Ministrul de interne Marcel Vela a anunțat, marți seara, noile reguli pe care credincioșii trebuie sa le respecte de sarbatoarea de Paște, regulile fiind stabilite de comun acord cu Patriarhia Romana. Preoții, ajutați de echipaje de poliție dar și de voluntari, vor imparți sfintelor paști, in intervalul…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, susține ca inainte de Paște va fi emisa o noua Ordonanța Militara. El arata ca nu poate estima cat vor mai dura restricțiile, asta depinzand de evoluția pandemiei de coronavirus.”Da, o sa mai fie o Ordonanța Militara saptamana aceasta, conținutul il veți…

- Dupa ce președintele Romaniei, Klaus Iohannis și Bogdan Aurescu, ministrul de Externe au facut un apel catre romanii din diaspora, se pare ca mesajul a fost ințeles, iar compatrioții noștri nu se vor mai intoarce in țara, de Paște, intr-un numar atat de mare. In acest context, ministrul de Interne a…