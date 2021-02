Ministrul de Interne din Libia a supraviețuit unei tentative de asasinat Ministrul de Interne din Libia, Fathi Bashagha, a supravietuit duminica unui atac armat asupra convoiului sau la vest de capitala Tripoli. Un vehicul blindat a deschis focul asupra convoiului ministrului pe autostrada din zona Janzur, a scris pe Twitter consilierul media al Ministerului Sanatatii, Amin al-Hashimi, adaugand ca Bashagha a scapat teafar, transmite Agerpres. Un agent de securitate din convoiul ministrului a fost ranit, in timp ce unul dintre agresori a fost ucis si alti doi arestati, potrivit oficialului.Libia se confrunta cu tulburari de la rasturnarea lui Muammar al-Gaddafi in 2011.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

