”PNL va prezenta o viziune asupra bugetului si de anul viitor si asupra anilor urmatori pana in 2024, odata cu programul de guvernare. Noi vom prezenta pentru romani viziunea noastra pentru dezvoltarea Romaniei, care include bineinteles si o politica bugetara. Da, trebuie sa observ faptul ca socialistii deja spun ca Guvernul liberal va face bugetul pe anul viitor. Si au dreptate, vom face bugetul pe anul viitor si il vom prezenta. Nu veti vedea cresteri de taxe anul viitor. V-am spus acest lucru din primul moment in care am preluat mandatul si va voi spune de fiecare data. Mai mult, avem ca exemplu…