Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat la Digi24 ca in sedinta de Guvern de joi va fi adoptata o ordonanta de urgenta care va permite companiilor si persoanelor fizice care au de suferit, financiar, din cauza coronavirusului, sa primeasca o amanare a platii ratelor la banci. „Este o decizie a Asociatiei Europene a Bancilor. Este The post Ministrul de Finanțe anunța o Ordonanța de urgența care permite amanarea ratelor la banci appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .