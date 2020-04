Ministrul de Finanțe: ”Am aflat și noi, astăzi, câte forme de angajări sunt în România” Ministrul de Finanțe: &"Am aflat și noi, astazi, cate forme de angajari sunt in Romania&" Ministrul de Finanțe Florin Cițu ii asigura pe toți cei care au depus cereri pentru acordarea șomajului tehnic de faptul ca vor primi banii, chiar daca aceștia vor sosi cu &"puțina intarziere&". Invitat într-o ediție specială a emisiunii &"România, te iubesc&", difuzată duminică la Pro TV, ministrul a mărturisit că, alături de echipa guvernamentală, a aflat &"astăzi&" câte forme de angajări sunt în România. El a explicat… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

