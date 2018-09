Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a precizat, marți, ca trebuie sa se consulte cu premierul Viorica Dancila în legatura cu rechemarea ambasadorului SUA, George Maior, în România, menționând, totodata, ca acesta avea

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat marti ca trebuie sa se consulte cu premierul Viorica Dancila in legatura cu rechemarea ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior. Ministrul de externe considera ca Maior avea ”obligatia de retinere si neimplicare in dezbateri politice”.

- George Maior, ambasadorul Romaniei in SUA, a declarat, miercuri, la audierea de la Senat, ca nu a fost informat de ministrul de Externe privind demararea procedurii de revocarea. "Am avut o discuție ampla cu ministrul de Externe. Nu mi-a comunicat vreo decizie de demarare a procedurii de revocare.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, sambata seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca i-a solicitat premierului Viorica Dancila sa ii ceara ministrului de Externe, Teodor Melescanu, sa inceapa demersurile pentru rechemarea de la post a ambasadorului Romaniei in SUA, George...

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat luni, intr-un interviu pentru Adevarul Live, ca premierul Viorica Dancila a comunicat „foarte corect si argumentat” pozitia Romaniei, ori de cate ori a insotit-o in vizitele externe, inlaturand astfel indoielile criticilor care spun ca prim-ministrul…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, sambata, ca secretarul american al energiei, Rick Perry, i-a cerut ambasadorului George Maior ca autoritatile romane sa asigure concordanta intre legea off-shore si anexa prin care se fac calculele privind deducerea cheltuielilor.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat, miercuri, intrebat cu privire la protocolul incheiat de SRI cu Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca activitatea lui George Maior de fost sef al SRI nu are nicio legatura cu cea de ambasador. "Nu, la cunostinta mea nu a fost o discutie. Activitatea…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca nu ar trebui retras George Maior ca ambasador al Romaniei la Washington, deoarece este semnatarul protocolului SRI-Parchetul General-ICCJ, precizand ca nu exista nicio legatura intre activitatea sa de diplomat si faptul ca a fost director SRI.