Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sudeze de Externe Ann Linde, care asigura presedintia Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), a cerut marti, in cadrul unei vizite de lucru la Moscova, eliberarea opozantului rus Aleksei Navalnii. In instanta, opozantul l-a acuzat pe Vladimir Putin ca a ordonat otravirea…

- Moscova a denunțat duminica „ingerința grosolana” a Statelor Unite, care au criticat arestarile masive ale manifestanților de catre poliție în timpul manifestațiilor din Rusia care cer eliberarea opozantului Aleksei Navalnîi, relateaza AFP.„Ingerința grosolana a SUA…

- ​Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a confirmat ca a interzis zborurile deasupra palatului în valoare de peste un miliard de dolari despre care președintele Vladimir Putin a afirmat ca nu îi aparține, relateaza The Guardian.FSB a afirmat ca restricțiile de zbor au fost…

- Europenii au decis luni sa-l trimita pe seful diplomatiei, Josep Borrell, la Moscova la începutul lui februarie și iau în considerare adoptarea de sancțiuni daca președintele Rusiei, Vladimir Putin, constinua represiunea contra opoziției care a protestat în masa sâmbata în…

- Charles Michel, președintele Consiliului, a publicat o fotografie și un mesaj pe contul sau de Twitter , anunțand ca a avut o convorbire telefonica cu liderul de la Kremlin, prin care i-a cerut eliberarea imediata lui Navalnii. Rusia trebuie sa demareze urgent și in deplina transparența o ancheta in…

- Opozantul Alexei Navalnii, 44 de ani, care acuza Kremlinul ca l-a otravit vara trecuta, urmeaza sa revina, duminica, la Moscova, in ciuda faptului ca autoritațile ruse au anunțat ca il vor aresta, informeaza DPA și Reuters, citate de Agerpres.Alexei Navalnii se va imbarca intr-un avion al companiei…

- Agenția penitenciarelor din Rusia a anunțat joi ca este „obligata” sa îl rețina pe politicianul de opoziție Alexei Navalnîi care a afirmat saptamâna aceasta ca intenționeaza sa se întoarca la Moscova duminica, relateaza Moscow Times.Navalnîi se afla…

- ​Politicianul de opoziție Alexei Navalnîi a anunțat ca se va întoarce duminica în Rusia în pofida amenințarilor cu închisoare ale autoritaților de la Moscova, relateaza Moscow Times.Navalnîi, în vârsta de 44 de ani, se afla în Germania din…