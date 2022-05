Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian si-a manifestat sambata deschis bucuria dupa infrangerea in alegerile legislative a premierului australian Scott Morrison, cel care anul trecut a anulat un contract de zeci de miliarde de euro pentru achizitia unor submarine franceze, guvernul de la…

- Ungaria a anuntat miercuri ca este pregatita sa plateasca in ruble pentru gazele rusesti, in dezacord cu UE, care a cautat un front unit in opozitia fata de cerintele Moscovei, transmite Reuters. Rusia le-a cerut statelor UE sa-i plateasca in ruble gazele livrate incepand cu 1 aprilie, ceea ce acestea…

- Premierul australian Scott Morrison a declarat ca tara sa va trimite cateva vehicule blindate Bushmaster in Ucraina, dupa ce presedintele Volodimir Zelenski s-a adresat Parlamentului australian, relateaza BBC. In discursul sau de joi seara, presedintele Zelenski a spus ca Ucraina are nevoie disperata…

- UPDATE 2 Seful diplomatiei chineze, Wang Yi, a declarat marti ca tara sa „nu este parte” a razboiului din Ucraina dupa invazia rusa, informeaza dpa. Guvernul chinez „nu vrea sanctiuni care sa afecteze China”, a declarat ministrul de externe chinez intr-o discutie purtata la telefon cu omologul sau spaniol…

- Uniunea Europeana va primi 2.500 de refugiati ucraineni din cei peste 100.000 aflati in Republica Moldova, a anuntat sambata ministrul german de externe Annalena Berbock, intr-o conferinta de presa comuna la Chisinau dupa o intalnire cu viceprim-ministrul moldovean si

- In timp ce armata rusa a inconjurat si bombardeaza mai multe orase din Ucraina, ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a apreciat joi ca "se poate ca partea cea mai rea abia sa urmeze". "Este de temut o logica a asediului", cu care "rusii sunt obisnuiti", a avertizat seful diplomatiei franceze.…

- In timp ce armata rusa a inconjurat si bombardeaza mai multe orase din Ucraina, ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a apreciat joi ca "se poate ca partea cea mai rea abia sa urmeze", transmite AFP.

- Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrarii europene Nicu Popescu a desfașurat o discuție telefonica cu omologul sau francez Jean-Yves Le Drian, conform deschide.md. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…