- Comunitatea internationala trebuie sa actioneze de urgenta pentru a pune capat "catastrofei umanitare" care se desfasoara in Gaza, a declarat luni ministrul afacerilor externe chinez, Wang Yi, in fata unor diplomati din tari arabe si majoritar musulmane.

- Statele Unite si China, care intretin de obicei relatii tensionate, au lansat un dialog intens in vederea unei eventuale vizite a presedintelui Xi Jinping la Washington, relateaza AFP, potrivit news.ro.Ministrul chinez de Externe Wang Yi a inceput joi discutii cu omologul sau american Antony Blinken,…

- Ministrul chinez de externe, Wang Yi, i-a spus luni omologului sau israelian, Eli Cohen, ca "toate tarile" au dreptul de a se apara, in cursul primei discutii telefonice intre cei doi sefi ai diplomatiilor de la izbucnirea conflictului dintre Israel si Hamas pe 7 octombrie.

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, ar putea merge la Washington in cursul acestei saptamini. Despre acest lucru relateaza The Wall Street Journal. Potrivit informațiilor sale, in capitala americana Wang Yi va discuta cu secretarul de stat american Anthony Blinken despre pregatirile pentru o eventuala…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, l-a primit luni, 16 octombrie, pe omologul sau rus Serghei Lavrov, inaintea unei vizite in China a presedintelui rus Vladimir Putin, cu ocazia celei de a treia editii a Forumului Noilor Drumuri ale Matasii, relateaza AFP. China si Rusia, doua tari vecine, impartasesc…

- Ministrul chinez de externe Wang Yi a declarat ca Beijingul și Washingtonul au avut recent o serie de contacte la nivel inalt, iar relațiile bilaterale au incetat sa se deterioreze și s-au stabilizat. Șeful Ministerului chinez de Externe, intr-o conversație telefonica cu secretarul de stat al SUA, Antony…

- Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a declarat vineri, in cadrul unei intrevederi cu șeful politicii externe a UE la Beijing, ca motivul conflictului dintre Israel și Hamas este „nedreptatea istorica” impotriva palestinienilor, potrivit AFP. „Radacina acestei probleme se afla in intarzierea indelungata…

- Ministrul chinez de externe, Wang Yi, va vizita Rusia de luni pana joi pentru discutii pe teme de securitate, a anuntat ministerul sau, citat de AFP."La invitatia lui Nikolai Patrusev, secretarul Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Wang Yi (...) va calatori in Rusia pentru a participa la…