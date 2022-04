Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, joi seara, ca romanii nu au motive sa nu se simta in siguranta, in contextul conflictului din Ucraina, deoarece Romania este stat NATO si avem toate garantiile de securitate pe care le-am putea avea. Aurescu a adaugat ca ”suntem pe drumul cel bun…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a avut, duminica, o intalnire cu ministrul israelian de Externe, Yair Lapid, discutiile axandu-se pe situatia de securitate din regiune si efectele razboiului din Ucraina. Oficialii au discutat si despre cooperarea in domeniul economic si al securitatii, precum si…

- Occidentul s-ar putea simti frustrat de faptul ca vineri, cu ocazia votului din Consiliul de Securitate al ONU, China s-a abtinut, dar si Ministerul rus de Externe si-ar putea face griji, intrucat este un semnal si ca protectia Chinei nu este neconditionata, relateaza The Guardian.

- Ministrul de Externe al Irlandei a respins, vineri, declaratia sefului diplomatiei de la Moscova, care a incercat sa justifice invazia Rusiei in Ucraina comparand minoritatea vorbitoare de limba rusa din aceasta tara cu istoria coloniala a Irlandei sub Imperiul Britanic, potrivit BBC.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky a convocat Consiliul Național de Securitate al țarii, iar presa din Ucraina susține ca este foarte probabil sa fie impusa legea marțiala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Aceste exercitii, care urmeaza sa aiba loc in perioada 1-5 februarie la Oceanul Atlantic, la aproximativ 200 de kilometri sud-vest de Irlanda, alimenteaza temeri in randul percarilor irlandezi cu privire la faptul ca vor fi impiedicati sa munceasca in zona respectiva, care se afla in apele internationale…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat joi seara, la B1 TV, ca situația tensionata de la granița cu Ucraina joaca rolul unui catalizator pentru NATO. In acest acest sens ministrul a vorbit despre consolidarea flancului estic, dupa anul 2014. Ministrul de Externe a precizat ca din…